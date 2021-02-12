أكثر من مليونين و300 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 2,368,493 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الجمعة.

وتأكدت رسمياً إصابة أكثر من 107,706,980 شخصاً في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 65,828,800 شخص حتى الآن.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

والخميس تم إحصاء 13932 وفاة جديدة و435,006 إصابات جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات اليومية هي الولايات المتحدة التي أحصت 3856 وفاة، والمكسيك (1474) والبرازيل (1351).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 475,449 وفاة من أصل 27,392,803 إصابات، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل التي سجلت 236,201 وفاة و9,713,909 إصابات والمكسيك مع 171,234 وفاة (1,968,566 إصابة) والهند مع 155,360 وفاة (10,871,294 إصابة) والمملكة المتحدة مع 115,529 وفاة (3,998,655 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 186 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (177) والمملكة المتحدة (170) والجمهورية التشيكية (167) وإيطاليا (153).

وأحصت أوروبا الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ 794,520 وفاة من اصل 35,214,103 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 632,330 وفاة من أصل 19,923,788 اصابة، والولايات المتحدة وكندا 496,512 وفاة من أصل 28,209,053 إصابة.

وسجلت آسيا 246,706 وفاة من أصل 15,589,909 إصابة، والشرق الأوسط 100,228 وفاة من أصل 5,020,106 إصابة، وإفريقيا 97251 وفاة من أصل 3,718,174 إصابة، وأوقيانيا 946 وفاة من أصل 31853 إصابة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.



