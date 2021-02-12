وزارة الصحة تحذر من دخول موجة اشد واخطر من الموجة الحالية

بغداد - ياسين صفوان - اكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، تحذيرها من دخول البلاد في موجة اشد واخطر من الموجة الحالية بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.



وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه : " للاسف مازلنا نشهد زيادة في عدد الاصابات يوم بعد يوم وايضا تراجع في نسب الشفاء الكلي وزيادة في عدد الوفيات مع استمرار التهاون بالاجراءات الوقائية وهذا ما يمكن ان يقودنا الى الدخول بموجة اشد واخطر من الموجة الحالية مما يؤثر سلبا على الوضع الصحي في المؤسسات الصحية وكذلك الكوادر الطبية والصحية الذين نحن بامس الحاجة لهم اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة ..فنرجو من المواطنين الكرام الالتزام بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي الذي هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء وخفض مستوى اعداد الاصابات".