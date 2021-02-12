انت الان تتابع خبر تطبيق جديد للمواعدة يحقق نجاحات مذهلة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحققت أسهم تطبيق "بامبل" للمواعدة، ارتفاعات كبيرة، فور طرحها في بورصة ناسداك، وذلك في ظهورها الأول في السوق أمس.

وبلغ سعر تداول السهم 76 دولارا - مرتفعا لنحو 77 % عن سعر الاكتتاب، بحسب موقع "فايننشال تايمز".



وتسبب ذلك النجاح في دخول ويتني وولف هيرد الشريك المؤسس للتطبيق نادي الملياديرات العالمي، بصافي ثروة تجاوزت 1.5 مليار دولار وفق حسابات آخر إغلاق للسهم.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية لشركة "بامبل"، التي يتم تداولها تحت مسمى "بي إم بي إل"، إلى ما يقرب من 8.2 مليار دولار بعد الطرح العام الأولي.

أطلق تطبيق "بامبل" في عام 2014 على يد ويتني وولف هيرد التي كانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 31، وهي من مؤسسي تطبيق "تيندر" المنافس الرئيسي لتطبيق "بامبل"، كما تعد حاليا أصغر مدير تنفيذي يقود شركة كبرى إلى البورصة.



ويعتبر "بامبل" من تطبيقات المواعدة، وما يميزه أنه تطبيق تأخذ فيه النساء دور المبادرة.