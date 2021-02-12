عشية مرافعته.. نواب جمهوريون يلتقون دفاع ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى 3 نواب جمهوريين متحالفين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فريقه الدفاعي عشية مرافعته.

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جاء ذلك وسط محاكمة عزل سيصوتون خلالها عما إن كانوا سيدينون ترامب وربما منعه من تقلد منصب عام مجددًا.

وأشارت إلى أن النواب، وهم ليندسي جراهام عن ساوث كارولينا، وتيد كروز عن تكساس، ومايك لي عن يوتاه، شوهدوا أثناء ذهابهم إلى حجرة داخل مبنى الكابيتول الأمريكي، يستخدمها محامو ترامب لتجهيز دفاعهم.

ونقلت الشبكة عن ديفيد شوين، محامي ترامب، قوله إن النواب كانوا "رجالًا ودودين للغاية" أرادوا فقط التأكد من أنهم "على دراية بالعملية" عشية ردهم على مرافعة فريق الادعاء بمجلس النواب.

وعند سؤاله عما إن كان من اللائق الاجتماع مع النواب خلال المحاكمة، قال شوين: "نعم، أعتقد أنها ممارسة معمول بها في إجراءات المساءلة."

ويعتبر بعض النواب أنفسهم محلفين محايدين خلال محاكمات العزل، بينما يقدم آخرون يد المساعدة إلى جانب حزبهم.

وكان النواب الجمهوريون قد لوحوا بالفعل بأنهم سيصوتون لتبرئة الرئيس السابق من تهمة "التحريض على العصيان"، وبالتالي منع التصويت اللاحق على مستقبله السياسي.

وفي مجلس شيوخ ينقسم إلى 50 – 50، يحتاج فريق الادعاء بمجلس النواب – وجميعهم نواب من الحزب الديمقراطي – إقناع 17 نائبًا جمهوريًا للانضمام إلى كل عضو بحزبهم لإدانة ترامب.

وعرض الادعاء، الخميس، مقاطع من خطاب ترامب قبل اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي حث فيه أنصاره على عدم الاستسلام والقتال.

لكن عددا من النواب الجمهوريين أشاروا أيضًا إلى ما قاله ترامب بشأن جعل أصواتهم مسموعة بطريقة سلمية ووطنية.

أما النائب تيد كروز، فقال إن الاجتماع مع فريق الدفاع عن ترامب كان فرصة لمشاركة الأفكار بشأن استراتيجيتهم القانونية، خاصة بعد الانتقادات الحادة للفريق في أول أيام المحاكمة، الثلاثاء.

وعند سؤاله عما إن كان مرتاحًا الآن لاستراتيجية فريق الدفاع، قال كروز للشبكة الأمريكية: "أعتقد أن نتيجة هذه المحاكمة واضحة وضوح الشمس للجميع".

وأضاف: "ستتم تبرئة ترامب. الأمر يحتاج 67 صوتًا لإدانته، وكل شخص في مجلس الشيوخ يدرك أنه لا توجد الأصوات لإدانته، ولا يجب أن تكون".

ووفق المصدر نفسه، يواجه فريق الدفاع مهمة صعبة، الجمعة، في دحض قضية العزل المدمرة التي تقول إن الرئيس السابق "طاغية خطير" قلب أنصاره على إخوته من الأمريكيين.

لكن بعد اجتماعهم مع الثلاثة الكبار من أنصار ترامب، جراهام وكروز ولي، من الواضح أن مهمتهم سيدعمها النواب الجمهوريون الذين يهتمون بنفس القدر بالضرر السياسي وتطهير اسم ترامب.

في الأثناء، لا يزال من غير الثابت وجود أي مؤشرات على أن 17 نائبًا مستعدين للانضمام إلى الديمقراطيين لإدانة الرئيس السابق بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكابيتول.