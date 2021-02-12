شكرا لقرائتكم خبر عن باريس ولندن وبرلين: انتهاك إيران الاتفاق النووي يقوض فرص الحل الدبلوماسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قالت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الجمعة، إن إيران تقوض فرص العودة إلى الدبلوماسية؛ بانتهاكها الاتفاق النووي.

وأضافت الدول الثلاث إنه لا يوجد أي دليل على أن هدف أنشطة إيران النووية مدني، داعية إياها لوقف انتهاكاتها للاتفاق النووي.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت، الأربعاء، أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم؛ لاستخدامه كوقود في أحد مفاعلاتها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

