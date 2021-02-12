شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين في اشتباكات مع انفصاليين شرقي أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (كييف - أ ف ب)

أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، مقتل جنديين في اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا، في أعنف مواجهات تجددت مؤخراً في النزاع الدائر بينهما منذ سنوات.

وتقاتل أوكرانيا انفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوجانتس شرقي البلاد منذ 2014 في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وأثار النزاع خلافاً دبلوماسياً في الأمم المتحدة، الخميس، عندما اتهم الأوروبيون والولايات المتّحدة روسيا بعرقلة جهود وضع حد للنزاع.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية إن جنديا قتل بنيران أسلحة ثقيلة قرب قرية نوفوميخايلفكا، جنوب غربي دونيتسك، عاصمة الانفصاليين بحكم الواقع. وفي حادثة منفصلة قتل جندي برصاص قناص قرب زايتسيفا الواقعة أيضا في منطقة دونيتسك، حسبما أفادت الوزارة على موقعها الالكتروني.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس خطوط الجبهة مع عدد من سفراء دول الغرب وقال إن «عدد الهجمات التي نفذها انفصاليون ارتفعت مؤخراً». وقال إن الهدنة ضرورية لإنقاذ أرواح عسكريين ومدنيين.