شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 سنوات.. إزالة الحواجز المحيطة ببرج ترامب في نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (نيويورك - أ ف ب)

أكدت شرطة نيويورك، الخميس، إزالة حواجز الشرطة التي كانت تحيط منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ببرج ترامب، ناطحة السحاب الواقعة في الجادة الخامسة في نيويورك حيث عاش الرئيس السابق لفترة طويلة.

وقلصت الشرطة إلى حد ما من وجودها حول البرج الذي يضم شركة الملياردير، بعد تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إنه «بالشراكة مع الحراسة الخاصة، تم اتخاذ قرار إزالة الحواجز حول برج ترامب» يوم الجمعة الماضي.

ويمنح إزالة الحواجز الأمل للشركات الفاخرة، مثل تيفاني وجوتشي وأبيركرومبي، باستئناف نشاطها التجاري في هذا الحي المجاور لسنترال بارك. ومع ذلك، فإن الوباء والتدابير الصحية تبقي حالياً النشاط في وسط مانهاتن التجاري محدوداً، مع إغلاق العديد من المتاجر وخلو المكاتب.

وشكل برج ترامب نقطة تجمع للعديد من التظاهرات المناهضة لترامب خلال ولايته.