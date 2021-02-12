شكرا لقرائتكم خبر عن تيم يقدم مباراة للتاريخ أمام كيريوس في «بطولة أستراليا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

قدم النمساوي دومينيك تيم مباراة للتاريخ ليتغلب على نيك كيريوس في خمس مجموعات في مواجهة ملحمية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الجمعة، وذلك في آخر ليلة قبل فرض عزل شامل لخمسة أيام في ملبورن.

وعلى ملعب جون كين المفضل عند الأسترالي كيريوس، فاز تيم، بطل أمريكا المفتوحة، (4-6) و(4-6) و(6-3) و(6-4) و(6-4) ليبلغ الدور الرابع.

وتعرض اللاعب النمساوي المصنف الثالث لصدمة في أول مجموعتين، ونادراً ما تسبب في أي متاعب لكيريوس الذي أثار حماس الجماهير بتقديمه أداء قوياً.

لكن تيم تحول إلى لاعب مذهل بعد استعادة ضربات إرساله القوية، وعوض تأخره ليضرب موعداً مع جريجور ديميتروف من أجل مكان في دور الثمانية، بعدما أنهى المباراة بضربة خلفية مذهلة بمحاذاة الخط الجانبي.