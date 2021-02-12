منع الأعراس بسبب كورونا.. نُدُل: نحن أشد تضررا من مموني الحفلات.. من دون تعويض ولا تغطية صحية

جدة - عبدالحي حسين - لاتزال السلطات تمنع تنظيم حفلات الأعراس، وذلك منذ أزيد من تسعة أشهر، تفاديا لانتشار فيروس كوفيد-19، على الرغم من إعلان تخفيف تدابير الحجر الصحي، والسماح باستئناف عدة قطاعات لأنشطتها.

وأغضب قرار منع تنظيم حفلات الأعراس أصحاب عدة قطاعات تدخل في هذا المجال، على رأسهم النُدُل الذين يشتغلون في حفلات الاعراس.

وفي هذا السياق، قال عدد من النُدُل، في تصريحات متطابقة ل”اليوم24″، إلى أنهم أشد تضررا من مموني الحفلات، نظرا لأن جميع المستخدمين من نُدُل الحفلات والعاملين في القطاع، لا تجمعهم مع مشغليهم أي عقد، ولا يتوفرون كذلك على التغطية الصحية، أو الضمان الاجتماعي.

من جانبه، قال محسن فرحان، وهو يعمل نادل في الأعراس قبل زمن كوفيد-19، ل”اليوم24″، إن “عدة ندل تعرضوا لموت الفجأة تاركين ورائهم أسر وعائلات بدون معين، ومنهم من مر بأزمات صحية خطيرة، بدون تغطية صحية، ومنهم من طرد من مسكنه، أو بترت أصابعه او تعرض للحرق، نظرا لظروف العمل وإكراهاتها، لكن من دون أي تعويض من طرف المشغل”.

ودعا المتحدث نفسه، رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، إلى حماية هذه الفئة من المجتمع، وعدم السماح لممولي الحفلات والأعراس باستئناف أنشطتهم، إلا بعد تسوية وضعية المستخدمين لديهم.

وكانت الحكومة أعلنت، قبل شهر، أنه سيتم الإبقاء على جميع القيود، التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية، منها منع التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز.

وأشارت الحكومة إلى أنه على الرغم من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، إلا أنه تم منع تنظيم حفلات الأعراس، والجنائز والتجمعات في مختلف المناطق، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وتسجيل بؤر جديدة.

