سعيدة شرف تستسلم لدموعها أمام الحاج يونس-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - لم تتماسك الفنانة سعيدة شرف أمام الثناء الذي وجهه لها الفنان الحاج يونس، مستسلمة لدموعها بعد كلمات أدلى بها في ندوة صحفية انعقدت أمس الخميس ، بمناسبة تعيينها كاتبة عامة لفرع منظمة الأمم المتحدة للفنون بالمغرب.

وما هي إلا كلمات قليلة قالها الحاج يونس في حق سعيدة شرف، حتى بدأت دموع سعيدة شرف في النزول تأثرا بشهادة فنان داعم لها منذ بداية مسارها الفني.

وأشاد الحاج يونس في كلمته بمسار الفنانة سعيدة شرف، ووقوفها في مسارح أمام كبار النجوم في العالم، وكسبها لثناءهم، معتبرا تعيينها في منصب كاتبة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للفنون بالمغرب، أمرا مستحقا.

وحكت سعيدة شرف لـ”اليوم 24″، سابقا، أن أول حفل في مسارها رفقة الفنان العالمي رفقة جون مشيل جاك، تمت مشاركتها فيه باقتراح من الحاج يونس، معترفة بفضله الكبير عليها في مسارها بأكمله.