مطالب لوزير الصحة بتحسين ظروف عمل الأطر الصحية المشاركة في حملة التلقيح

جدة - عبدالحي حسين - دعت الجامعة الوطنية للصحة، خالد أيت الطالب، وزير الصحة إلى تحسين ظروف عمل الأطر الصحية المشاركة في التلقيح، وذلك، في مراسلة لها، للوزير، تلقى “اليوم24″، بنسخة منها.

وطالبت، الجامعة نفسها، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة، “بإنصاف وتحفيز الأطر الصحية المشاركة في التلقيح”، عبر “توفير التغذية لكل المشاركات والمشاركين في التلقيح وبقيمة مالية وجودة محترمة، حسب اختيارهم، أو تعويضهم عنها ماديا”.

ودعا المصدر نفسه، كذلك، إلى “تعويض الأطر الصحية المشاركة في عملية التلقيح، والتعويض

عن ساعات العمل الإضافية، والتنقل، والعمل يوم السبت، وذلك منذ بداية حملة التلقيح”.

علاوة على ذلك، قالت الجامعة الوطنية للصحة، إن “الأطر الصحية فوجئت بالرفع من عدد ساعات عملها إلى ما يفوق 10 ساعات، وأكثر بشكل يومي وعلى امتداد الأسبوع، باستثناء يوم الأحد، دون اتخاذ أية تدابير تساهم في تفادي الإرهاق والاحتراق المهني”.

كما أشارت إلى أن “عدد من المناطق لازالت تتخبط في توفير الوجبات الغذائية الفعلية للأطر الصحية المعنية، وبعضها لازال لم يشرع في تقديمها بعد، فضلا عن بعض النواقص التي تتعلق بالتنظيم”، مطالبة، “بحث مسؤولي قطاع الصحة في المناطق والجهات على التفاعل الإيجابي مع المقترحات الجادة والجدية المقدمة لهم من طرف ممثلي الموظفين، بما يساهم في الحفاظ على أجواء التعبئة والحماس وسط العاملين في القطاع المشاركين في هذه العملية المهمة ببلادنا في مواجهة جائحة كورونا”.