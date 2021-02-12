أزيلال.. خمسينية تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة

جدة - عبدالحي حسين - أقدمت خمسينية، منتصف ليلة الخميس/الجمعة، على وضع حد لحياتها بالانتحار شنقا، بعدما علقت نفسها بحبل في منزلها في مدينة أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة، البالغة من العمر 53 سنة، يرجح أنها تعاني اضطرابات نفسية، كانت سببًا في الحادث، إذ أقدمت في غفلة من الجميع على وضع حد لحيتها بواسطة حبل في سطح منزل أقاربها.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على فتح تحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وتم إيداع جثة الهالكة في مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لأزيلال، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى وفاتها.