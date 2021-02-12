النقل في الدار البيضاء.. الحافلات الجديدة تشرع في العمل الاثنين المقبل

جدة - عبدالحي حسين - أعطيت، اليوم الجمعة، في مدينة الدار البيضاء، الانطلاقة لتشغيل واستغلال حضيرة الحافلات الجديدة، والمكونة من 700 حافلة، وستدخل الدفعة الأولى منها، والتي تبلغ 450 حافلة جديدة، الخدمة ابتداء من يوم الاثنين 15 فبراير الجاري.

وأشرف على إعطاء الانطلاقة والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد احميدوش، مرفوقا بالوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية خالد سفير، ورئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” سعيد رفيق، بالإضافة إلى رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات مصطفى بكوري، ورئيس مجلس جماعة الدار البيضاء عبد العزيز عماري، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء نجيب عمور، ومنتخبين ومسؤولين بالإدارة الترابية.

وقد تم اقتناء الحافلات الجديدة في إطار عقد التدبير المفوض المبرم بين مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” والشركة المفوض لها (شركة الزا )، والذي تناهز قيمته الاستثمارية الإجمالية 1,4 مليار درهم، تم تمويلها من طرف الدولة، عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري، والشركة المفوض لها، وكذا عبر مساهمات مالية تمت تعبئتها من طرف مجلسي جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء.

وسيتم خدمة النقل عبر الحافلات الجديدة تقويتها تدريجيا ليصل عدد الحافلات المشغلة إلى 700 حافلة في أفق نهاية سنة 2021، كما سيتم ربط الجماعات والأحياء المستفيدة لأول مرة من خدمة النقل عبر الحافلات من خلال إحداث عشرة خطوط إضافية.

يشار إلى أنه بموجب عقد التدبير المفوض الذي يمتد لعشر سنوات، مع خيار التمديد ل5 سنوات، كان من المقرر أن تبدأ شركة ألزا في تشغيل 400 حافلة مستعملة مستوردة من الخارج، وفي الوقت ذاته أن تقوم بالسحب الكلي للحافلات القديمة، قبل أن تعمل سنة 2021 على توفير أسطولا دائما من 700 حافلة جديدة بتمويل مشترك من الطرفين.