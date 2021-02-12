موسي: برلمان تونس سيستجيب للشعب بسحب الثقة من الغنوشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة الحزب التونسي الحر، عبير موسي، إن غالبية الكتل البرلمانية تعهدت بتجميع إمضاءات كافية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وطالبت موسي، خلال ندوة صحفية داخل البرلمان، اليوم الجمعة، هذه الكتل (تحيا تونس، والإصلاح والكتلة الديمقراطية) بنشر إمضاءاتها لعموم التونسيين.



وأكدت على أنه من الضروري الاستعجال بسحب الثقة من الغنوشي والتزام جميع المعارضين لسياساته بالذهاب بعيدا في دحره من رئاسة البرلمان استجابة للمطالب التي رفعها الشعب التونسي خلال الاحتجاجات الأخيرة.



وكان الشارع التونسي شاهدا خلال الأسبوع المنقضي على تحركات ميدانية رفعت شعار "ارحل" في وجه راشد الغنوشي، مطالبين بمحاسبته على جرائمه الإرهابية في البلاد.

وحذرت موسي من محاولات الإخوان التأثير على بعض النواب والضغط على إرادتهم في سحب الثقة من الغنوشي من خلال أساليب ملتوية تقوم على الخداع والكذب.

وقد انطلق عدد من القيادات الإخوانية في الضغط على بعض النواب من أجل التراجع عن سحب الثقة من الغنوشي، عبر أساليب غير قانونية وهي التهديد بالعنف وتهديدهم بحملات تشويه ضدهم.

الحملة يقودها الغنوشي رأسا من خلال توظيف منصات إلكترونية مهمتها اختلاق الشائعات ضد النواب الحاملين لمشروع إزاحته، وهذه المنصات تنشط يوميا في مقر حركة النهضة وهدفها هتك الأعراض وتشويه خصوم الإخوان ،حسب ما أفادت مصادر تابعة لحركة النهضة بالجناح المعارض للغنوشي.

وهو نفس أسلوب الإخوان منذ ظهورهم في الساحة السياسية التونسية عام 2011، أسلوب يقوم على صناعة الأخبار الزائفة و"فبركة"الملفات عبر جهاز سري خطير.

النائب اليساري منجي الرحوي قد قال بدوره في تصريحات سابقة للعين الإخبارية ٕن الهدف من الإطاحة برأس منظومة الفساد من سدة رئاسة البرلمان هو القضاء على رأس الإرهاب وحماية الدولة من شخص عبث بأمنها القومي وحمى الفساد طيلة 10سنوات كاملة.

وتابع قائلا:"لابد من محاسبة منظومة الإخوان قضائيا، وعلى كل القوى الحية في المجتمع التونسي أن تتحمل مسؤوليتها في العمل على إزاحة تيار سياسي يملك أجنحة سرية ويتخابر سرًا مع جهات أجنبية".