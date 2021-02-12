شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 مراكز تطعيم في لوس أنجليس بسبب نفاد جرعات اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - أ ف ب

أصبحت كاليفورنيا أكثر الولايات الأمريكية تضرراً بوباء «كوفيد-19» من حيث عدد الوفيات، لكن إمدادات اللقاح لا ترقى دائماً إلى هذه الحصيلة المؤسفة، حيث سيتم إغلاق خمسة مراكز للتطعيم بشكل مؤقت في لوس أنجليس، وبينها ملعب دودجرز الشهير بسبب نقص الجرعات.

وقال رئيس بلدية لوس أنجليس إريك جارسيتي: «إننا نقوم بتطعيم الناس بشكل أسرع من وصول قوارير اللقاح» معرباً عن قلقه بشأن الإمدادات «المتفاوتة والتي لايمكن التنبؤ بها والمجحفة في كثير من الأحيان».

وأشار إلى أن لوس أنجليس لم تتلق سوى 16 ألف جرعة من اللقاح هذا الأسبوع، في حين يتم إعطاء أكثر من 13 ألف جرعة بقليل يومياً. حتى الآن، تم إعطاء ما يزيد بقليل على 293 ألف جرعة من اللقاح في لوس أنجليس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4 ملايين شخص.

وستنفد اللقاحات المخصصة للحقن الأولى بحلول الخميس جراء هذه الصعوبات، وستضطر البلدية إلى إغلاق خمسة مراكز مؤقتاً لعدة أيام. وبذلك لن يُعاد فتح هذه الأماكن، ومنها ملعب دودجرز الشهير للبيسبول، أحد أكبر مراكز التطعيم في الولايات المتحدة، قبل الثلاثاء أو الأربعاء.

وستبقى المراكز التي تديرها منطقة لوس أنجليس مفتوحة ولكنها ستتأثر أيضاً بالنقص. وستخصص أغلب المواعيد للأشخاص الذين يتعين عليهم تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وينحصر إعطاء اللقاح، حتى الآن، فقط بالعاملين في القطاع الطبي ونزلاء دور المسنين والسكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في المنطقة.

وأعربت السلطات الصحية عن أملها في توسيع نطاق التطعيم في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ليشمل مهنًا أخرى تعتبر «أساسية» ومن بينها المعلمون. تم إغلاق معظم المدارس منذ أحد عشر شهراً في لوس أنجليس بسبب الوباء ويضغط السياسيون والسكان لإعادة فتحها.