شكرا لقرائتكم خبر عن 109,587 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الجمعة، تقديم 109,587 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 4,901,795 بمعدل توزيع 49.56 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كورونا»، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».