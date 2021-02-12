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109,587 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الجمعة، تقديم 109,587 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس المستجد «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 4,901,795 بمعدل توزيع 49.56 جرعة لكل 100 شخص.
ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كورونا»، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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