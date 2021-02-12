شكرا لقرائتكم خبر عن 9.13 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت قيمة الشيكات التي تم تداولها خلال العام الماضي بنسبة 19.1% إلى 990.31 مليار درهم مقارنة بنحو 1.224 تريليون درهم نهاية 2019، وأظهرت بيانات المركزي أن أعداد الشيكات التي تمت تسويتها خلال العام الماضي تراجع بمعدل 17.7% إلى 21.24 مليون شيك مقارنة بنحو 25.84 مليون شيك خلال 2019.

وبلغت قيمة التحويلات المالية من خلال البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، 9.13 تريليون درهم، فيما تخطت إجمالي عمليات التحويل 51.27 مليون عملية خلال العام الماضي 2020. ووصلت قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك إلى 5.74 تريليون درهم من خلال 458.64 ألف عملية، مقابل 3.4 تريليون درهم نفذها عملاء من خلال 50.8 مليون عملية.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 217.13 مليار درهم في العام الماضي. ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العام الماضي إلى 200.16 مليار درهم.

حيازات المركزي من الذهب تقفز 218% إلى 12.9 مليار درهم

إلى ذلك، قفزت حيازات مصرف الإمارات المركزي من الذهب بحوالي 218.1% في 2020 لتصل إلى 12.86 مليار درهم مقابل 4.04 مليار درهم في ديسمبر 2019. ووصل الارتفاع الشهري في ديسمبر إلى 20.2% مقابل 10.7 مليار درهم في نوفمبر 2020.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن المصرف واصل رفع حيازاته من الذهب في العام الجاري بخطوات متسارعة متخطياً حاجز الـ 10 مليارات درهم للمرة الأولى في أكتوبر الماضي.

وتعمل البنوك المركزية عالمياً على تعزيز احتياطياتها من الذهب، الملاذ الأمن في أوقات الأزمات. وكان مصرف الإمارات المركزي بدأ زيادة حيازاته من الذهب بصورة لافتة منذ شهر أغسطس 2019 حيث رفع قيمة حيازاته وقتها بحوالي 56% إلى 2.24 مليار درهم مقابل 1.43 في شهر يوليو من العام نفسه.