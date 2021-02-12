شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تشارك في «هاكاثون» لدفع العمل الأمني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شارك مجلس السعادة والإيجابية، وإدارة الجرائم الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، في هاكاثون الإمارات الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، في نسختها الافتراضية الأولى، حيث تم طرح تحديات شرطة دبي، وصولاً لحلول مُبتكرة لدفع عجلة العمل الأمني في الإمارة.

وطرح مجلس السعادة والإيجابية وإدارة الجرائم الإلكترونية بمشاركة عواطف السويدي المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، والعنود فريد البدوي من إدارة الجرائم الإلكترونية، تحديين، هما إيجاد حلول مُبتكرة لدفع عجلة العمل بروح السعادة والإيجابية، وتحدي ضمان الحفاظ على مجتمعنا بطريقة آمنة من خلال تحقيق الأمن والخصوصية في المجال الرقمي، وتحديد المخاطر وتطوير الحلول الخاصة بها.