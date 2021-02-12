شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير في خدمات «فيوا» بعد تحويلها إلى شركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي – أمير السني

أكد محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء «فيوا»، أن تحويل الهيئة إلى «الاتحاد للماء والكهرباء» الهدف منه حسن إدارة الموارد ورفع الكفاءة ومستوى الخدمة، مع الحفاظ على الهدف الأسمى والمتمثل في الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال صالح لـ«الخليج» إن «الاتحاد للماء والكهرباء» ستستمر في تقديم خدماتها في جميع مناطق شمال الإمارات كما كان الأمر في السابق وبدون أي تغيير، وإن قرار إنشاء الشركة لتحل محل الهيئة لا يؤثر في الأنظمة المعتادة للتعامل، وسيقتصر الأمر على تغيير مسميات بعض قنوات التواصل مثل التطبيق الذكي الذي أصبح (etihadwe) والموقع الإلكتروني الذي تحول إلى (etihadwe.ae)، واللوحات الإرشادية أو التعريفية، أما التغيير المأمول على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، فيتمثل في وضع منظومة مستدامة للارتقاء بمستوى الخدمات والتطوير الدائم فيها، عبر تخصيص النفقات وحسن إدارة الموارد المادية والبشرية، من أجل تحقيق الريادة العامة المنشودة ضمن رؤية «الاتحاد للماء والكهرباء» من جهة، والمساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية ضمن الرؤية العامة للدولة من جهة أخرى.