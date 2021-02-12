شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة المساجد يؤكدون في خطبة الجمعة الدور الريادي للمرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أكد أئمة المساجد في خطبة الجمعة، أمس، الدور الريادي للمرأة في المجتمع، مشيرين إلى أن لها إسهاماتها الاقتصادية والطبية والتعليمية، وفي الأنشطة عامة، وهي شريكة في البناء، ولها حقوقها الكاملة في ذلك.

وقالوا إن الأم المعطاءة تساند دور المدرسة لإيصال رسالتها، فتتابع بصبر وجدّ تعليم بناتها وأبنائها، وتحرص على تربيتهم على الدين والأخلاق، وترسخ فيهم حب الوطن، واحترام القوانين والأنظمة، والتمسك بالعادات والتقاليد، مؤكدين على أن حسن رعاية الأولاد تجعلهم مؤهلين لتولي المهام الكبيرة، فقد غدا سيدنا أنس رضي الله عنه محل ثقة الصحابة وتقديرهم، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: إن ‌أنس بن مالك رضي الله عنه رجل ‌كاتب ‌لبيب؛ فاستعن به، لما أعطته أمه له من اهتمام وحرص ورعاية، فأينع غرسها، وأثمر جهدها، وحقق الله تعالى فيه أملها، فعلا شأنه، وارتفعت منزلته.