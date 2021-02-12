شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تُكرِّم موظفة لأمانتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرّم العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مريم محمد الكوس المهيري، في مقر عملها بمركز تدبير بمنطقة الناصرية بالشارقة، بحضور العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وأيوب محمد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة (ASG) لإدارة الخدمات، ويونس عبدالله بويرعبه مدير مركز تدبير، لأمانتها حيث قامت بتسليم مبلغ مالي قدره (10,000) عثرت عليه في مقر عملها، إلى مركز شرطة الغرب الشامل.

وأثنى العميد السركال على أمانة مريم المهيري وشعورها بالمسؤولية المجتمعية، بتسليمها المبلغ المالي المعثور عليه إلى شرطة الشارقة.