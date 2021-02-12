الأزمة تتعقد.. سعد الحريري: لا تقدم بشأن تشكيل حكومة جديدة.. والرئاسة اللبنانية ترد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سعد الحريري، المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات تشكيل الحكومة، بعد أشهر من المشاحنات السياسية.

وبعد أول لقاء له مع الرئيس اللبناني ميشال عون منذ أسابيع، قال الحريري، في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه لا يوجد تقدم في تشكيل الحكومة.

وكتب الحريري سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "تشاورت مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدّم في تشكيل الحكومة، ولكن شرحتُ له الفرصة الذهبيّة التي نحن فيها وكلّ فريق يتحمّل مسؤوليّة مواقفه منذ اليوم".

وأضاف: "خلال زيارتي إلى فرنسا لمست حماسا لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة".

وتابع الحريري في تغريداته: "موقفي ثابت وواضح، هو حكومة من 18 وزيراً جميعهم اختصاصين، وهذا ما لن يتغير لدي".

من جانبه، رد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية على تصريحات الحريري بالقول: "إن الرئيس المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي".

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على حسابها في تويتر: "الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بطلب منه وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها الرئيس الحريري إلى الخارج، حيث تبين أن الرئيس المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي".