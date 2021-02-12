شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اتفاقيات دولية وافق عليها مجلس النواب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس النواب خلال جلساته العامة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين محاسبة الحكومة، حيث استمع إلى بيانى وزيرى التخطيط والاتصالات حول مدى التزامهما بتنفيذ برنامج الحكومة التى حصلت على ثقة مجلس النواب فى 2018.

واستكمالاً لدوره التشريعى وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء فى جلسة الثلاثاء على تعديل قانون المرور، كما وافق على قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، كما وافق على (6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، نستعرضها فيما يلى:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السيـاحة في جمهورية مصر العربية “، الموقعة في القـاهرة بتـاريخي 27/10/2020 و 8/11/2020

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020. مع التحفظ بشرط التصديق

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020

5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26/10/2020