رجاء بني ملال يستقبل الاتحاد الزموري للخميسات في افتتاح الجولة 10 من البطولة 2

جدة - عبدالحي حسين - يستقبل فريق رجاء بني ملال، اليوم الجمعة، نظيره الاتحاد الزموري للخميسات ضمن افتتاح الجولة 10 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي القسم الثاني.

ويأمل فريق رجاء بني ملال بقيادة مدربه، محمد مديحي، في الخروج من أزمة النتائج، التي لاحقت الفريق، خلال الأربعة أسابيع الماضية، كان آخرها الهزيمة في دربي الجهة أمام أولمبيك خريبكة بهدفين.

ويسعى أبناء مدينة الخميسات إلى العودة بنتيجة إيجابة أمام فارس عين أسردون، والاقتراب أكثر من صدارة الترتيب العام.

يذكر أن الفريق الملالي يحتل المركز 12 بـرصيد 10 نقط، من 9 مقابلات فاز بـ3، وتعادل بواحدة، وانهزم في 5، فيما يحتل أبناء الخميسات المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وكانت الجماهير الملالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها من النتائج الأخيرة للفريق، التي حصد الفريق من خلالها ثلاثة هزائم متتالية.

ودعت الجماهير المكتب المسير، والإدارة التقنية للفريق إلى تحمل مسؤوليتهما، وإيجاد حلول فورية لإنقاذ تاريخ، وسمعة فارس عين أسردون، الذي أصبح محط إهانة.