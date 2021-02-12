“حمزة مون بيبي”.. سعيدة شرف لـ”اليوم24″: رفعت الدعوى ضد الحساب وليس الأشخاص.. ولا أنتظر تعويضا ماديا

جدة - عبدالحي حسين - قالت الفنانة سعيدة شرف إنها لا تنتظر تعويضا ماديا من القضية، التي رفعتها ضد حساب “حمزة مون بيبي”، المثير للجدل، موضحة أنها تنتظر نهاية مرحلة النقض لتدلي بدلوها في التفاصيل.

سعيدة شرف صرحت، في حديثها لـ”اليوم 24″، أنها لم تكن تنتظر التعويض، الذي منحه إياها الحكم الاستئنافي في قضية حمزة مون بيبي، ولم يكن غرضها الأساسي الحصول عليه.

وأضافت شرف أنها لم تتابع شخصا محددا في القضية، وإنما قدمت شكاية بالحساب، الذي كان يهاجمها، ويشوه صورتها.

وامتنعت سعيدة شرف عن الخوض في تفاصيل الحكم الاستئنافي، موضحة أنها تؤمن بكلمة القضاء المغربي، وتنتظر الحكم النهائي في مرحلة النقض، مثل باقي الأطراف في القضية.

يذكر أن محكمة الاستئناف قررت في حكمها على ابتسام باطمة بالتضامن مع شقيقتها دنيا بأداء تعويض مدني لسعيدة شرف، قدره أربعون ألف (40000) درهم.