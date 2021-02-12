عينت أمس بالمجلس الوزاري.. أهم المحطات في مسار حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات

جدة - عبدالحي حسين - بمبادرة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، عين الملك محمد السادس، في ختام المجلس الوزاري الذي عقد أمس الخميس، حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات، لتكون خلفا لمديرها السابق محمد العوفير.

وكانت لقلالش، التي عملت سابقا بمنصب المديرة العامة بالنيابة لشركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، قد حصلت على دبلوم في تخصص X-Télécom من باريس، وعلى دبلوم DEA في الإلكترونيات البصرية.

واستهلت لقلالش مسارها المهني إطارا في شركة Procter & Gamble في سنة 1995، قبل أن تنضم إلى شركة “ميديتل” في سنة 2002، ثم انتقلت سنة 2006 إلى الخطوط الملكية الجوية “لارام”، حيث شغلت منصب مديرة التدقيق والتنظيم، قبل أن تشغل ابتداء من سنة 2010، منصب نائبة للمدير العام للشؤون المالية والدعم.

ومنذ عام 2012، أصبحت مسؤولة عن التمويل والدعم داخل “لارام”، كما أشرفت على الرقابة الإدارية والتنظيم والمشتريات ونظام المعلومات والقسم القانوني والتأمين، قبل أن يعهد لها بإدارة القطب التجاري لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية في سنة 2014.