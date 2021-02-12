بعد تعيينه أمس.. من يكون حسن بوبريك المدير العام الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

جدة - عبدالحي حسين - صادق المجلس الوزاري، الذي عقد أمس الخميس، وترأسه الملك محمد السادس، على تعيين حسن بوبريك، مديرا عاما جديدا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقبل تعيينه بهذا المنصب، كان بوبريك قد شغل منصب مدير للتأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية منذ يناير 2011، وفقا لما أوردته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وتلقى بوبريك تكوينه الجامعي في فرنسا حيث حصل على ديبلوم إحصائي اقتصادي من المدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية بباريس.

وبعد تجربة أولى بوزارة الاقتصاد والمالية، تقلد عدة مسؤوليات، ثم التحق بصندوق الإيداع والتدبير، حيث شغل عدة مناصب، على الخصوص متصرف مدير عام ب (CDG Capital)، ومنصب الكاتب العام للصندوق، ومديرا عاما ل (CDG Développement).

وبوبريك عضو باللجنة التنفيذية للهيئة الدولية لمراقبي التأمين، كما يشغل منصب مدير الشركة الإفريقية لإعادة التأمين (AFRICA-RE).