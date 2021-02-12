بعد بنغازي.. "المنفي" يزور مسقط رأسه بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الجمعة، إلى مطار مدينة طبرق قادمًا من مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وتأتي زيارة المنفي إلى طبرق بعد زيارة مدينة بنغازي التي كانت محطته الأولى فور عودته من العاصمة اليونانية أثينا محل إقامته السابق، لما لبنغازي من أهمية ومكانة خاصة لدى الليبيين، فهي عاصمة البلاد الثانية وفقا لدستور الاستقلال، ورمز الصمود في مواجهة الإرهاب.



والتقى المنفي، خلال زيارته بنغازي، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والذي أكد أن القوات المسلحة تدعم التداول السلمي للسلطة.



وأكد القائد العام للجيش الليبي على دعم عملية السلام والسعي للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

وشدد على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر/ كانون الأول القادم.

والجمعة الماضية، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا فوز قائمة "محمد المنفي" برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

والمنفي؛ مرشح إقليم "برقة"، من مواليد 1976 بمدينة طبرق، وينحدر من قبيلة "المنفة" المجاهدة، إحدى أكبر قبائل شرق ليبيا التي ينتمي لها المجاهد الليبي البارز عمر المختار، وهو نجل الدكتور يونس المنفي، أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق.



ومن المقرر أن يزور رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد دبيبة مدينة بنغازي في الأسابيع المقبلة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، الذي لم يوضح برنامجها.