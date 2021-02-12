الحريري: الدعم الدولي مشروط بحكومة اختصاصيين.. ومتمسك بموقفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إن بلادنا لن تحصل على الدعم الدولي إلا بتشكيل حكومة اختصاصيين.

وأضاف الحريري، في مؤتمر صحفي بقصر بعبدا عقب لقائه الرئيس ميشال عون: "خلال زيارتي إلى فرنسا (الأربعاء) لمست حماساً لتشكيل الحكومة اللبنانية".



وتابع: "تشاورتُ مع رئيس الجمهورية ولا تقدم في تشكيل الحكومة وسأكمل التشاور، ولكن شرحتُ له الفرصة الذهبيّة التي نحن فيها وكلّ فريق يتحمّل مسؤوليّة مواقفه منذ اليوم".

وأوضح أن "المشكلة تكمن في تشكيل حكومة مكوّنة من اختصاصيين، ولذلك لا يمكن القيام بأي مهمّة إصلاحية".

وأكد على أن موقفه ثابت وواضح، وهو تشكيل حكومة من 18 وزيراً جميعهم اختصاصيون "وهذا ما لن يتغير".

ومرّ على تكليف الحريري أكثر من 3 أشهر عقد خلالها لقاءات عديدة مع رئيس لبنان ميشال عون وقدم خلالها تشكيلة حكومية كاملة، لكن الأخير أبدى ملاحظاته عليها، معتبرا أنها تفتقد إلى المعايير الموحدة.

ويأتي اللقاء بعد قطيعة بينه وبين عون استمرت حوالي شهرين، بعدما عقد آخر اجتماع بينهما في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

جاء ذلك وسط تأكيدات الحريري بأن عدم إعلان الحكومة حتى الآن يعود إلى تمسك عون وصهره (جبران باسيل) بالثلث المعطل أي سبعة وزراء من أصل 18 وزيرا بينهم أهم الوزارات، العدل والداخلية والدفاع، وهو ما يرفضه الأول.



كذلك لم تنجح كل المحاولات والمساعي لتذليل العقبات وباءت جميعها بالفشل.