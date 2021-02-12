شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولي للصحافة»: نظام أردوغان يخنق إعلام المعارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم المعهد الدولي للصحافة نظام أردوغان بالتنكيل بوسائل إعلام المعارضة، ودان في تقرير نشره، اليوم (الجمعة)، الغرامات الأخيرة التي فرضتها هيئة الرقابة للإذاعة والتلفزيون في تركيا ضد عدد من المحطات التلفزيونية، بسبب المحتوى الذي ينتقد الحكومة.

وأكد منسق المعهد في تركيا رينان أكيافاش أن هيئة الرقابة للإذاعة والتلفزيون تحولت إلى وسيلة لخنق المحتوى الإعلامي الذي ينتقد ليس فقط الحكومة أو الرئيس ولكن أي حلفاء سياسيين ومدعين عامين وحكام.

وفرضت هيئة الرقابة للإذاعة والتلفزيون غرامات جديدة ضد قنوات Halk TV و Habertürk و Tele 1 و KRT و Fox TV بسبب محتويات أخبارها أو تعليقات تم الإدلاء بها من ضيوف شاركوا في برامج هذه القنوات.

وأصدرت الهيئة غرامة مالية على قناة Halk TV بسبب تغطية مضيفة البرنامج «أوزليم غورسيس» لقصة إخبارية ساخرة تتعلق برئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، الحليف القوي لأردوغان.

وفرضت الهيئة غرامة على قناة Halk TV بسبب تعليقات واردة في برنامج «Kayda Geçsin»، الذي انتقد الاستخدام غير المتناسب لقوة الشرطة ضد متظاهري جامعة «بوغازيتشي».

وغرمت الهيئة قناة «هابرتورك Habertürk» بسبب عبارة «الحكام مسلحون، حكام المقاطعات مسلحون، القضاة مسلحون» التي قالها النائب السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض «برهان شيمشك» خلال برنامج عبر القناة.

وتم تغريم قناة «KRT» بتهمة «العبارات التشهيرية والتشهير»، فيما يتعلق بتعليقات مذيع الأخبار «ظافر أرابكرلي» حول ما إذا كانت قوات الشرطة تعمل «كمقاتلين» لحزب العدالة والتنمية الحاكم أثناء تدخلها ضد احتجاجات جامعة «بوغازيتشي».

وتعرضت هيئة الرقابة الإذاعية والتلفزيونية لانتقادات شديدة من المعارضة لفرضها غرامات متزايدة ضد محطات التلفزيون ووسائل الإعلام المهمة، وبالتالي «أصبحت وسيلة مناسبة لمعاقبة وسائل الإعلام الناقدة».

ووفقاً لتقرير صدر في ديسمبر 2020 من قبل «İlhan Taşçı»، عضو الهيئة المنضوي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، تعرضت القنوات Halk TV و Tele 1 و FOX TV و Habertürk و KRT لما مجموعه 46 غرامة إدارية و8 حالات تعليق البث في عام 2020، وغرمت هذه القنوات بحوالى 10 ملايين ليرة تركية (حوالى 1.42 مليون دولار).