شكرا لقرائتكم خبر عن من يفوز بمنصب المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الجمعة)، لاختيار مدع عام جديد، بعد فشلها في التواصل بشأن مرشح موحد لهذا المنصب. وتختار الدول الأعضاء في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها باقتراع سري بين 4 مرشحين من أصل 14 مرشحاً تم طرحهم في البداية. ويتنافس على المنصب كل من البريطاني كريم خان، الإيرلندي فرجال جاينور، الإسباني كارلوس كاستريسانا، والإيطالي فرانشسكو لو فوي. ويعد البريطاني خان الذي يقود حالياً فريقاً للأمم المتحدة معنياً بالتحقيق في جرائم «داعش» في العراق المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمنصب.

ويحتاج المرشح الفائز إلى حصد ما لا يقل عن 62 صوتاً من أصل 123 دولة مشاركة في التصويت، وقد يتطلب الأمر تنظيم جولات تصويت أخرى. ويتولى المرشح الفائز منصب رئيس الادعاء في المحكمة خلفاً للمدعية العامة الحالية فاتو بنسودا التي تنقضي ولايتها في 15 يونيو القادم. وقد يكون من بين أول قرارات المدعي العام الجديد المضي قدماً في إجراء تحقيق شامل في الأراضي الفلسطينية، بعد أن أعلنت بنسودا وجود أرضية للاستنتاج بارتكاب جرائم حرب.