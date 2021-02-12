شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يكشف موعد أول محادثة بين بايدن ونتنياهو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)



أكّد البيت الأبيض الخميس، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيُجري «قريباً» محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين تتعالى الانتقادات للتأخّر غير الاعتيادي الحاصل على هذا الصعيد.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تولّيه الرئاسة، لم يجر بايدن حتى الآن أيّ محادثة مع نتنياهو. لكنّ بايدن أجرى محادثات مع قادة دول حليفة عدة (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان) ومع قادة دول أخرى على غرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبعدما جدّدت التشديد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، آثرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي المواربة حول موعد المحادثات المرتقبة بين الرجلين. واكتفت بالقول: «سيتحادث معه قريباً لكن ليس لدي موعد محدّد»، من دون أن توضح ما إذا كانت المحادثات ستجرى قبل 23 مارس/آذار، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة نيد برايس الخميس، إنّ «الوضع النهائي للقدس» يجب أن «تتمّ تسويته من جانب طرفي» النزاع «في مفاوضات مباشرة».