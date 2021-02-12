شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحثون بايدن على استعادة القيادة الأمريكية للأمن النووي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

حث نحو 30 خبيراً في الأمن النووي العالمي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استعادة قيادة واشنطن في مجال المواد الانشطارية؛ لتقليل مخاطر استخدام المتشددين لها في صنع أسلحة.

وقال الخبراء في رسالة إلى نحو ستة مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ومجلس الأمن القومي، إن الأمن العالمي لمواد مثل البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب تلقت «اهتماماً محدوداً من الدوائر رفيعة المستوى» في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. ووفقاً لنسخة من الرسالة اطلعت عليها "رويترز" قال الخبراء: «تراجعت القيادة الأمريكية في هذه القضية وتباطأ التقدم العالمي».

وأوصى الخبراء بإطلاق خطة شاملة لتحقيق أمن المخزونات العالمية من الأسلحة النووية والمواد الانشطارية والمنشآت النووية التي يمكن أن يتسبب تخريبها في كارثة. وأضافوا: إنه يتعين على الإدارة الأمريكية زيادة التمويل المخصص لهذه المسألة التي وصفتها الرسالة بأنها «استثمار في الأمن القومي ضد تهديدات الإرهاب النووي والإشعاعي»، كما يجب على واشنطن أيضاً زيادة الدعم المالي والسياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحسين الجهود الدبلوماسية في هذا الشأن.