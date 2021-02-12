شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم رسائل رئيس مجلس النواب للأعضاء فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات مجلس النواب التى عقدت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء رسائل هامة للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس لأعضاء المجلس كان من أبرزها:

1-الشكر لنواب الشعب "أغلبية ومعارضة" لحرصهم على عرض كافة القضايا التى تهم الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان.

2-أؤكد على ضرورة أخذ المعارضة لحقها كاملًا فى الحديث، تكريسًا للديمقراطية وتحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النواب.

3-رحم الله من غاب عنا من نواب الشعب الذين وهبوا حياتهم حتى اللحظات الأخيرة للعمل من أجل مصر، وآخرهم النائب سعد الجمال الذى افتقدناه: "وطنيًا مخلصًا غيورًا على مصالح وطنه".

4-لا توجد استثناءات، وعلى جميع النواب الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لانضباط الجلسات العامة، وستُجرى مناقشة مشروعات القوانين وفقًا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة الداخلية للمجلس.

5-بعد أن انتهى مجلس النواب من الاستماع إلى معظم بيانات الوزراء فى إطار الدور الرقابى للمجلس، بدأنا فى ممارسة الدور التشريعى والذى يقتضى تحرى الدقة البالغة فى كل حرف وعبارة.

رسائل رئيس مجلس للنواب للأعضاء