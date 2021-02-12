شكرا لقرائتكم خبر عن 28 وزير فى 15 جلسة بـ120 ساعة.. حصاد الدور الرقابى لمجلس النواب حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تفعيل الدور الرقابى الذى استهل به مجلس النواب جلسات فصله التشريعي الثاني وعلى مدار (15) جلسة وما يجاوز (120) ساعة عمل، ومداخلات للنواب بلغت نحو( 1254) مداخلة، حيث استمع خلالها مجلس النواب إلى بيانات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و (28) وزيراً بالحكومة عن موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق ٢٠١٨/٢٠٢٢" وقام المجلس باحالتها الى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها... ويحيل مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية،

ويأتى ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الاربع الماضية الماضية الاستماع إلي 28 وزيراً.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا:"تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم"

وتشمل قائمة الوزراء الذى استمع اليهم المجلس وزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التعليم العالى ووزير الدولة للاعلام ووزير التربية والتعليم ووزيرة التعاون الدولى ووزير الشباب ووزير الرى ووزير الزراعة ووزير القوى العاملة وووزير الدولة للهجرة ووزير الخارجية ووزير الطيران ووزيرة الثقافة ووزيرة البيئة والرياضة ووزير قطاع الاعمال ، وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي وكذا وزير الاوقاف، ووزيرة التجارة والصناعة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ووزير النقل، ووزير البترول والثروه المعدنية ووزيرة الصحة ووزير السياحة والاثار،ووزير الاتصالات.