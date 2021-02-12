أعضاء مجلس النواب يشيدون بمبادرة "حياة كريمة": تهدف لتغيير واقع الريف المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس النواب أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لتغيير واقع الريف المصرى، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، وتعد من أهم وأبرز المبادرات التى اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع.

من ناحيته، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" نقلت سكان العشوائيات لحياة آمنة وكريمة، ليس في القاهرة فقط ولكن في جميع المحافظات، وأن ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، كان هدفًا للقيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة للبسطاء ومحدودي الدخل، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية فى مختلف القطاعات الخدمية، من مشروعات صرف صحى كامل وشبكة طرق، وكهرباء، ومياه شرب، سيكون لها دور كبير في تغيير واقع الحياة للأفضل في هذه القرى، وستشهد هذه المناطق طفرة كبيرة في ملف الخدمات.

وأوضح الحصرى، أن المبادرة تصب فى إطار توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة وأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما كبيرا منذ تولى القيادة السياسية الحكم وتم ترجمة ذلك في الموازنة العامة للدولة، وستغير حياة المواطنين للأفضل، وهذه المبادرة وغيرها أصبحت نهج الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا أبلغ رد على مروجي شائعات تهميش الطبقة المتوسطة والبسطاء ومحدودى الدخل.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن المبادرة تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتمتع بصحة جيدة وتوفير المياه النظيفة وخلق فرص عمل مناسبة للبيئة المحيطة من خلال المشاريع التنموية، وتوفير الخدمات المجانية التي يتم تقديمها، وهذه السياسية لم تكن معهودة خلال السنوات السابقة.

وبدورها أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أن حياة كريمة يعتبر مشروع القرن بالنسبة لمصر واستشعار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعاناة المواطنين في القرى وإصراره على توفير حياة كريمة لهم.

وقالت عضو مجلس النواب، إن المجتمع بكافة أطيافه ومؤسساته سواء مجتمع مدني أو أفراد عليه مسئولية تتمثل في مشاركة القيادة السياسية في المساهمة في هذه المشروعات الوطنية، وبالرغم من أن الدولة وفرت الاعتمادات المالية لهذا المشروع إلا أننا ننتظر المشاركة من الجميع، لترى القرى المصرية النور، ونوفر لكل أهالينا سبل العيش الكريمة.

ومن جانبه، أكد النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل مسؤولية أسرة تزيد على 100 مليون وحافظ عليهم، وأن حياة كريمة بمثابة تكريم من الدولة المصرية لأهالينا في الريف الذين عانوا لعقود من الزمن وجاء الرئيس لينصفهم ويقر لهم حياة كريمة.

وتابع عمران: "كنا نعاني لسنوات للحصول على رصف أو مدرسة أو مستشفى، لكن أن كل هذه المشروعات تتوافر في توقيت واحد هو حلم بكل المقاييس تحقق على أرض الواقع، حلم حافظ على كرامة الإنسان وبرهن على أن الدولة المصرية تعيش أزهى عصورها في التنمية في كافة المجالات".