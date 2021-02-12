شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول أمام "صناعة النواب" الثلاثاء المقبل لمناقشة بيان الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، الأول يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

كما تعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الأحد لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود.

وتختتم لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل باجتماع الثلاثاء لمناقشة بيان وزارة البترول والثروة المعدنية عما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة من 2018/2022، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.