مطروح تستعد لتوديع علي حميدة.. وأسرته تكشف عن آخر طلباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:



يستعد أهالي محافظة مرسى مطروح، ظهر اليوم الجمعة، لأداء صلاة الجنازة على الفنان المصري الراحل علي حميدة والذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز ٥٥ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل، عقب شعائر صلاة الجمعة، بمسجد الفتح بمحافظة مرسى مطروح فيما يقام العزاء بمنزل الأسرة بمنطقة السنوسية.

ونشر الإذاعي إسماعيل حميدة، شقيق الفنان الراحل نعيا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "في ليلة الجمعة وبعد أن نطق الشهادتين، مات شقيقي على حميدة، إنا لله وإنا إليه راجعون."

وعانى الفنان الراحل على حميدة من مرض السرطان خلال الفترة الأخيرة إلى جانب معاناته من مشاكل صحية في الكبد والكلى وحصوات بالمرارة.

وكان أعلن عادل نافع نجل شقيق الفنان على حميدة في وقت سابق عن إصابة حميدة بسرطان الرئة وإخفائهم خبر الإصابة عنه كي لا يشعر بالصدمة.

وأفصح ابن شقيقة حميدة عن آخر ما طلبه قبل وفاته قائلا "طلب حضور أمي إليه، لأنه كان مرتبطا بها للغاية وكانت أقرب شخص اليه وكان لا يرتاح إلا فى بيتها، وطلب منها أن تسامحه كما طلب منى ذلك ".