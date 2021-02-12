المركزي: إجمالي الودائع بالبنوك تقفز فوق 5 تريليون جنيه لأول مرة في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع لأول مرة في الجهاز المصرفي لتتجاوز 5 تريليونات جنيه، في سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات البنك الصادرة على موقعه الرسمي أمس الخميس، تجاوز إجمالي الودائع بالبنوك 5.052 تريليون جنيه في سبتمبر، مقارنة 4.9 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

وأشار المركزي في نشرته الإحصائية الشهرية إلى أن الودائع غير الحكومية على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بمعدل 82% لتقفز في شهر سبتمبر الماضي إلى 4.167 تريليون جنيه من 4.087 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

ووفقا للمركزي، سجلت الودائع بالعملة المحلية من إجمالي الودائع غير الحكومية 3.513 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي لتتراوح بين 2.984 تريليون جنيه للقطاع العائلي (الأفراد)، و 65.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و452.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص.

وبحسب المركزي سجلت الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع غير الحكومية في الجهاز المصري 653.5 مليار جنيه في سبتمبر الماضي لتتراوح بين 452.3 مليار جنيه للقطاع العائلي، و161.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و30.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام.

وأشار المركزي، إلى أن الودائع الحكومية تستحوذ على نسبة 17.5% من إجمالي محفظة الودائع لتصل إلى 885.4 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 810.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات المركزي تتراوح الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي بين 778 مليار جنيه بالعملة المحلية، و107.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.