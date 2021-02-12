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بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 4.01 مليون حالة

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ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في المملكة المتحدة إلى 4.01 مليون حالة وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 115 ألفاً و748 شخصاً، وتعافى من المرض 10 آلاف و598 شخصاً من المصابين حتى الآن.
وأعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعاً. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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