الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الصين رصدت 12 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم 11 فبراير، ارتفاعاً من حالتين في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان، إن جميع الحالات الجديدة هي إصابات واردة من الخارج.

وانخفضت الإصابات الجديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة لمرض كوفيد-19، إلى ثماني حالات من 16 في اليوم السابق.

وتقدم بيانات يوم الجمعة أدلة إضافية على أن الصين استطاعت بشكل فعال القضاء على أحدث موجة من الإصابات وتجنب انتشار واسع آخر لمرض كوفيد-19.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي للصين 89748 حالة فيما بلغت محصلة الوفيات جراء الجائحة 4636 وفاة.