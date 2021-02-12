صفحة مغني الراب “دون بيغ” تتعرض للاختراق.. وأصابع الاتهام موجهة نحو الجزائر

جدة - عبدالحي حسين - تعرض مغني الراب، توفيق حازب “دون بيغ”، أمس الخميس، لعملية قرصنة حسابه الشخصي على فايسبوك، انتقاما منه على مشاركته في فيلم “يوم الخلاص “Redemption Day”.

وأثار الفيلم، الذي يخرجه هشام حجي، جدلا في الجزائر، ما دفع بقراصنة، يرجح أنهم من البلد المجاور، إلى اختراق حساب دون بيغ المشارك فيه.

وأعلن الدون بيغ، في بلاغ صحفي، توصل” اليوم 24″ بنسخة منه، أن حسابه اخترق، وهو غير مسؤول عن تدوينة نشرت بعد ذلك، تسيء بشكل عنصري للمواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وجاء في البلاغ: “بعد العديد من المحاولات الفاشلة الساعية إلى اختراق الصفحات الرسمية للمخرج المغربي هشام حجي، منتج فيلم “يوم الخلاص Redemption Day”، الذي أثار غضب القيادات الجزائرية، وأسال الكثير من المداد في صُحف الجيران، تعرض مغني الراب توفيق حازب “دون بيغ، أمس، لعملية قرصنة حسابه الشخصي على فايسبوك”.

وأضاف البلاغ: “المثير في الأمر، أن مخترقي الحسابات الشخصية لم يتوقفوا عند هذه العملية، التي يعاقب عليها القانون، بل تجاوزوا الأمر، وقاموا بنشر تدوينة عنصرية تجاه مواطنينا من دول جنوب الصحراء، من أجل تحقيق هدفهم المتمثل في خلق الإثارة المجانية”.

وأشار دون بيغ إلى أنه غير مسؤول عن التدوينة المسيئة إليه، وأنه من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان، الأمر الذي يتضح في ألبوماته الفنية منذ بداية مساره، وفي أغنية “إفريقيا” على وجه التحديد، التي تم إصدارها قبل سنوات.

ويعمل في الوقت الحالي الفريق المكلف بإدارة الصفحات الرسمية لدون بيغ بمواقع التواصل الاجتماعي على استرجاع صفحته الشخصية على فايسبوك، التي جرت قرصنتها، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز حماية حساباته الرسمية الأخرى.

يذكر أن فيلم “يوم الخلاص”، أثار الجدل في الجزائر، بسبب قصته، التي تتحدث عن اختطاف أمريكية، قامت به جماعة إرهابية في البلد المجاور.