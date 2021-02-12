إنفلونزا الطيور تصل إلى الجزائر.. ومهنيو الداوجن في المغرب يدقون ناقوس الخطر

جدة - عبدالحي حسين - وصل فيروس أنفلونزا الطيور إلى الجارة الشرقية للمملكة، حيث أسفر عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة بمدينة عين فكرون، فيما باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

وفي المغرب، دعا مهنيو قطاع الداوجن، السلطات إلى التحرك العاجل، والفوري، لحماية الداوجن بصفة عامة في المغرب.

وعبر مهنيو قطاع الداوجن في المغرب، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم 24″، عن قلقهم الشديد إزاء هذا الوضع، لاسيما بعد ظهور الفيروس في الجارة الشرقية وبعض الدول الإفريقية.

وودعت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، قبل أسابيع الجهات الوصية على القطاع، ووزارة الداخلية،

وطالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، عبر بيان سابق لها، الجهات الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتوج الوطني، كما ناشدت وزارة الداخلية، بالتحرك العاجل، والفوري حتي لا يتكرر سيناریو أحداث سابقة، وذلك باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاستباقية الاحترازية العاجلة، والفورية، استحضارا لما حدث، خلال عام 2016، خصوصا أن مربي دجاج اللحم، بحسب المصدر نفسه، هم من يتحملون هذه الخسائر.

وأوضحت الجمعية نفسها، أن قطاع الداوجن یعیش أزمات متتالية منذ عام 2011 إلى اليوم، بلغت ذروتها مع انتشار (كوفيد 19) بسبب “ضعف التسيير، والتدبير من طرف الموقعين على عقدتي الإطار، اللتین جاء بهما مخطط المغرب الأخضر، وذلك نظرا إلى الغياب التام لمربي دجاج اللحم، والإطارات ذات التمثيلية الحقيقية وليس الصورية فقط..”.

ويتخوف عدد من العاملين في قطاع تربية دجاج اللحم، من استيراد دواجن قد تكون مصابة بوباء أنفلونزا الطيور من بلدان أوربية، أو افريقية، وبالتالي، فإنهم يدعون الحكومة إلى إيقاف استيرادها من البلدان، حيث انتشر الفيروس المذكور.