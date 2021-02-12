شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: سنقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرض عقوبات مؤلمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقتطفات من مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت اليوم الجمعة إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة.

وواجهت العلاقات بين روسيا والغرب ضغوطا جديدة بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني الأمر الذي أثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لرويترز يوم الخميس إن من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على السفر وتجميدا لأصول حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المحتمل أن يكون ذلك هذا الشهر بعدما لمحت فرنسا وألمانيا إلى رغبتهما في المضي قدما في الأمر.

وزاد ضغط العقوبات منذ أن أثارت موسكو غضب الدول الأوروبية في الأسبوع الماضي بطرد دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد بدون إخطار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي كان يقوم بزيارة لموسكو. وتقول باريس وبرلين الآن إنه يتعين أن يكون هناك رد فعل.