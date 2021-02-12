شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تنتهك الأراضي العراقية وتقصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في انتهاك جديد للأراضي العراقية، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الجمعة)، أن الضربات الجوية خلال عملية «مخلب النسر» شمالي العراق، دمرت 50 هدفاً لتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، منها مستودعات أسلحة ومراكز قيادة.

ونقل تلفزيون «تي آر تي» عربي، عن وزارة الدفاع تأكيدها القضاء على 33 عنصراً، بينهم قياديان من حزب العمال. وكشفت مشاركة أكثر من 40 طائرة حربية ومُسيرة في العملية.

وعقب العملية الجوية الواسعة، بدأت المروحيات في نقل عناصر القوات البرية التركية إلى المنطقة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، شدد في يناير الماضي خلال لقاء مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بغداد، على ضرورة تخفيف توترات المنطقة واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات. وبحث الجانبان أهمية تخفيف التوترات في المنطقة واللجوء إلى الحوار البناء في حسم المسائل العالقة.

وكانت الخارجية العراقية أعلنت في 12 أغسطس 2020، إلغاءها زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد، رداً على مقتل ضابطين عراقيين في هجوم تركي بطائرة مسيرة في منطقة سيدكان بأربيل.