شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تخفيف العزل العام 22 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت فيكتوريا أتكينز وزيرة الدولة بوزارة الداخلية في بريطانيا، الجمعة، إن الحكومة ستعلن في 22 فبراير/شباط الجاري، خريطة طريق لتخفيف قيود العزل العام.

وقالت أتكينز لمحطة سكاي نيوز: «نتوقع تقديم البيان يوم الاثنين 22 فبراير». وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس: إن خريطة الطريق ستعلن في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير/شباط الجاري.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة «تايمز»، الجمعة، أن قواعد التباعد الاجتماعي في بريطانيا قد تظل سارية حتى الخريف وفقاً لخطط يدرسها الوزراء.

وقالت الصحيفة: إن خريطة الطريق الحكومية لإجراءات الإغلاق والعزل العام تضع تصوراً لاستمرار وضع الناس للكمامات والبقاء متباعدين لمسافة لا تقل عن متر لشهور مقبلة. ووفقاً لتقرير الصحيفة يعتقد العلماء أنه قد يكون من الضروري مواصلة العمل بهذه القيود حتى نهاية العام.