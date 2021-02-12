شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على ميانمار وتحذر من المزيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة إلى جانب عدد من ضباط الجيش، وحذرت جنرالات الدولة الآسيوية من أنه قد تكون هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية في جعبة واشنطن، رداً على الانقلاب العسكري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إنها استهدفت ثمانية أشخاص؛ من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما من أكبر المسؤولين العسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في إطاحة حكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطياً.

لكن واشنطن لم تصل إلى حد إدراج شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة (إم.إي.إتش.إل) ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (إم.إي.سي)، وهما كيانان تجاريان تابعان للجيش، ويسيطران على اقتصاد ميانمار.

ووافق الرئيس جو بايدن الأربعاء، على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، المعروفة أيضاً باسم بورما، والذين أطاحوا الحكومة التي يقودها المدنيون، واعتقلوا الزعيمة المنتخبة والحائزة جائزة نوبل أونج سان سو تشي.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: «إن انقلاب الأول من فبراير هجوم مباشر على انتقال بورما إلى الديمقراطية وسيادة القانون». وأضافت يلين: «نحن مستعدون أيضاً لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش بورما مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش بورما أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة».

وقال البيت الأبيض: إنه لا حاجة إلى أن تكون العقوبات دائمة وحث جيش ميانمار على «إعادة السلطة على الفور إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً، وضمان عدم مواجهة المتظاهرين السلميين بالعنف». وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في المدن والبلدات في أكبر تظاهرات في ميانمار مُنذ أكثر من عقد، وأعادوا إلى الأذهان ذكريات ما يقرب من نصف قرن من حكم الجيش المباشر، الذي تخللته حملات قمع دامية، حتى بدأ الجيش في التخلي عن بعض السلطة في عام 2011.