شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قوي يهز مدينة جنوب روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أعلنت السلطات الروسية أن انفجاراً قوياً نجم عمّا يشتبه في أنه تسرب غاز وقع في سوبر ماركت بمدينة فلاديكافكاز بجنوب روسيا قبل ساعات من فتح أبوابه الجمعة.

ولا يعتقد أن يكون الانفجار قد تسبب في مقتل أحد. وقال حارس المتجر إنه كان نائماً في المبنى ونجا من الانفجار سالماً إلى حد كبير. وأظهرت لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دخاناً يتصاعد من موقع السوبر ماركت القريب من الشقق السكنية.