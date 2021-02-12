شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية تمهد الطريق لتسليم اليابان متهمين بتسهيل هروب غصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت محكمة استئناف أمريكية الخميس تأجيل تسليم رجلين إلى اليابان؛ حيث يواجهان تهمة مساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب.

ويمهد القرار الذي أصدرته محكمة في بوسطن الطريق أمام تسليم العسكري السابق بالقوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور وابنه بيتر إلى اليابان بعد موافقة الخارجية الأمريكية على تسليمهما.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على الاثنين في مايو/أيار بناء على طلب اليابان.

ويقول مدعون: إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان في 29 ديسمبر 2019 مختبئاً في صندوق بطائرة خاصة. ووصل الرجل في نهاية المطاف إلى لبنان؛ موطن طفولته.

ولا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان. وينتظر غصن المحاكمة بتهمة مخالفات مالية، وينفي الرجل التهم. (رويترز)