ليسا كوك.. أول امرأة سوداء في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي

يتّجه الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعيين الخبيرة الاقتصادية في جامعة ميشيجن ليسا كوك، عضواً في مجلس حكّام الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي)، في خطوة ستجعلها أول امرأة سوداء تعيّن في هذه الهيئة، وفق موقع «أكسيوس» الإخباري.

وشغلت كوك منصب مستشارة اقتصادية للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وكتبت مقالات عدة حول تأثير الأحكام المسبقة العرقية على الاقتصاد، وفق سيرتها الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة.

كذلك كانت كوك عضواً في الفريق الذي كلّفه بايدن تنسيق عملية انتقال السلطة، وفق موقع «أكسيوس».

وكان ترامب اختار جودي شيلتون، الخبيرة الاقتصادية المثيرة للجدل ومستشارته السابقة، لعضوية مجلس حكام الاحتياطي.

لكنّ مجلس الشيوخ رفض في نوفمبر تثبيتها في المنصب.

وكانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب حينها، قد برّرت القرار بقولها «نحن بحاجة لاحتياطي فيدرالي ذي موثوقية لمساعدة اقتصادنا خلال الجائحة».

وأضافت في تغريدة أطلقتها إن «أفكار جودي شيلتون الخطرة كانت لتدمّر اقتصادنا، وعدم تعهّدها استخدام كل ما للاحتياطي من قوة لتوفير الدعم في مواجهة كوفيد-19 غير مقبول».

وشغلت شيلتون (66 عاماً) منصب مستشارة لترامب خلال حملته الانتخابية في عام 2016 وكانت قد شكّكت بضرورة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة السياسية.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في غضون عام.

ومن المفترض أن يكشف الرئيس الأمريكي الجديد في الأشهر المقبلة ما إذا كان يعتزم التجديد لباول أو اختيار شخصية جديدة لرئاسة المصرف المركزي.

وحالياً يضمّ مجلس حكّام الاحتياطي الفيدرالي عضواً أسود وحيداً هو رافايل بوستيك، حاكم الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. (أ.ف.ب)